Corona-Inzidenz im Saarland wieder leicht gestiegen

Einem Jugendlichen wird ein Nasenabstrich für einen Corona-Test entnommen. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz im Saarland ist im Wochenvergleich wieder leicht gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der registrierten Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen am Donnerstag bei 216,6 - nach 198,6 in der Vorwoche.

Saarbrücken - Die Gesamtzahl der bestätigten Krankheitsfälle seit Beginn der Pandemie betrug laut RKI am Donnerstag 467.808 (Vorwoche 465 711). Die Zahl der Todesfälle durch oder mit einer Corona-Erkrankung stieg auf 1960 (plus 10).

Es wird angenommen, dass das tatsächliche Ausmaß der Infektionen mit Sars-CoV-2 höher ist, weil es weniger Tests gibt. Zudem werden nur positive PCR-Tests von den Gesundheitsämtern erfasst. Auch können Nachmeldungen zur Verzerrung von Tageswerten führen.

Die Zahl der Erwachsenen auf den Intensivstationen im Saarland mit Covid-19 sank nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) minimal. Ihre Zahl betrug am Donnerstag 14, davon wurden acht beatmet. Eine Woche zuvor hatte die Divi noch 15 Intensivpatienten angegeben. dpa