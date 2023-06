Datenschutz verletzt: Behörde ergriff Sanktionen

Rund 500 Bürgerinnen und Bürger haben sich im vergangenen Jahr mit Beschwerden an das Unabhängige Datenschutzzentrum Saarland gewandt. Die Behörde sprach 17 Verwarnungen und 16 Anordnungen aus, und erließ 11 Bußgeldbescheide in einer Gesamthöhe von knapp 135.000 Euro. Das geht aus dem Tätigkeitsbericht hervor, den die saarländische Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Monika Grethel, am Mittwoch in Saarbrücken vorstellte.

Saarbrücken - „Dauerbrenner“ sei seit Jahren der Einsatz von GPS-Trackingsystemen in Fahrzeugflotten und der Betrieb von Videoüberwachungsmaßnahmen.

Auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie beschäftigten die Datenschützer noch. Vor allem die einrichtungsbezogene Impfpflicht und die damit verbundene Meldepflicht für Mitarbeitende in Krankenhäusern und Heimen seien „erwartungsgemäß Gegenstand einer Anzahl an Anfragen“ gewesen.

Laut Grethel habe die Pandemie vor allem im Bildungsbereich zu einem erheblichen Digitalisierungsdruck geführt. „Da hätten wir uns in vielen Bereichen eine frühzeitige Beteiligung gewünscht.“ Einige Themen - wie etwa die Einführung eines Messengerdienstes an Schulen - habe man erst durch die Presse erfahren und Informationen anfordern müssen. „Große Defizite“ sah sie auch bei der Anwendung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). dpa