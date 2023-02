DFB-Sportgericht: Jänicke für zwei Spiele gesperrt

Saarbrückens Tobias Jänicke jubelt nach einem Tor. © Sebastian Kahnert/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Der 1. FC Saarbrücken muss für zwei Spiele in der 3. Fußball-Liga auf Tobias Jänicke verzichten. Das DFB-Sportgericht hat ihn wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftspartien belegt, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit. Jänicke war in der 26. Minute des Drittligaspiels gegen die SV Elversberg am 4. Februar von Schiedsrichter Sascha Stegemann des Feldes verwiesen worden.

Saarbrücken - Der Spieler und sein Verein haben dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist somit rechtskräftig. dpa