Digitale Kfz-Zulassungen bald flächendeckend möglich

Auf dem Weg zu einer digitalen Verwaltung sollen viele Dienste der Kfz-Zulassungsstellen im Saarland bald auch fläckendeckend online verfügbar sein. Dazu gehörten Zulassungen, Abmeldungen oder Reservierungen von Wunschkennzeichen, teilte Wirtschafts- und Digitalminister Jürgen Barke (SPD) am Montag in Saarbrücken mit. Als „Pilotlandkreis“ für den digitalen Kfz-Service rund ums Auto sei Saarlouis jetzt am Start.

Saarbrücken - Dort solle die digitale Kfz-Zulassung bis September 2023 in allen Zulassungsstellen angeboten werden, sagte Barke. Das Land unterstütze die Zulassungsstellen im Rahmen der „Digitalisierungsoffensive Kommunen“ landesweit mit 1,6 Millionen Euro. Im Landkreis Saarlouis sollten „zeitnah“ weitere Online-Dienste hinzukommen, etwa im Einbürgerungs- oder Waffenbesitzwesen, hieß es.

Um die Dienste online nutzen zu können, braucht man eine BundID als Nutzerkonto, das eine sichere Authentifizierung ermöglicht. dpa