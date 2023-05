Drei Platzverweise und ein Remis: Saarbrücken vergibt Chance

Ein Fußballspieler spielt den Ball. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Der 1. FC Saarbrücken hat im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Rüdiger Ziehl kam am Sonntag nicht über ein 2:2 (1:2) beim MSV Duisburg hinaus und verpasste es damit, am vorletzten Spieltag an Wehen Wiesbaden (67 Punkte) und dem VfL Osnabrück (67) vorbeizuziehen. Saarbrücken selbst steht bei 66 Zählern und braucht am nächsten Wochenende Schützenhilfe, um doch noch in die 2.

Duisburg - Bundesliga aufsteigen zu können.

Duisburg spielte nach Platzverweisen von Tobias Fleckstein (30. Minute) und Marlon Frey (75.) am Ende nur noch zu neunt. Bei Saarbrücken wurde Manuel Zeitz (85.) kurz vor Schluss vom Platz gestellt. Die Gästetore durch Calogero Rizzuto (38.) und Kasim Rabihic (56.) reichten nicht für drei Punkte. Duisburgs Treffer fielen durch Jonas Michelbrink (27.) sowie ein Eigentor von Dominik Becker (41.). Als Aufsteiger fest steht nun die SV Elversberg, saarländischer Rivale von Saarbrücken. dpa