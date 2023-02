Ehepaar stirbt nach Verkehrsunfall in Lebach

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Zwei Eheleute sind in Lebach von einem Auto erfasst worden und später im Krankenhaus gestorben. Der Mann befand sich am Dienstagmittag mit seiner im Rollstuhl sitzenden Frau im Bereich des rechten Fahrbahnrandes, als sie von einer 76 Jahre alten Autofahrerin erfasst wurden, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sei die Autofahrerin von der Sonne geblendet worden und habe die beiden nicht gesehen.

Lebach - Die 83-jährige Frau starb noch am Dienstag im Krankenhaus, ihr 87 Jahre alter Mann dann in der Nacht auf Mittwoch ebenfalls im Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. dpa