Elf Abgänge: Drittligist Saarbrücken leitet Kaderumbau ein

Trainer Rüdiger Ziehl steht am Spielfeldrand.

Fußball

Nach der knapp verpassten Aufstiegsrelegation steht der Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken vor einem personellen Neuanfang. Gleich elf Spieler werden die Saarländer im Sommer verlassen, teilte der Verein am Donnerstag mit. Demnach werden Julian Bauer, Dominik Becker, Marvin Cuni, Dominik Ernst, Adriano Grimaldi, Mike Frantz, Tobias Jänicke, Pius Krätschmer, Robin Scheu, Justin Steinkötter und Steven Zellner künftig nicht mehr das FCS-Trikot tragen.

Saarbrücken - „Alle Spieler, die uns jetzt aus unterschiedlichen Motiven verlassen, haben ihren Beitrag zu einer aus sportlicher Sicht hervorragenden Saison geleistet, die aber leider am Ende auf unfassbar dramatische Art und Weise nicht mit dem erwünschten Erfolg gekrönt werden konnte. Wir sind diesen Spielern zu großem Dank verpflichtet und wünschen ihnen auf ihrem weiteren Weg alles Gute“, sagte Saarbrückens Trainer und Manager Rüdiger Ziehl.

Mit weiteren Spielern, deren Verträge zum Ende dieser Saison auslaufen, steht der Verein in Verhandlungen. Zunächst steht am Samstag (16.15 Uhr) im heimischen Ludwigsparkstadion aber noch das Endspiel im Saarland-Pokal gegen Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg an. dpa