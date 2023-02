Elversberg baut mit 2:0-Sieg in Zwickau Vorsprung aus

Elversbergs Trainer Horst Steffen führt die Tabelle mit dem Aufsteiger klar an. © Werner Schmitt/dpa/Archivbild

Der SV Elversberg hat durch den fünften Sieg nacheinander seinen Vorsprung in der 3. Liga weiter ausgebaut. Die Saarländer gewannen am Samstag beim FSV Zwickau mit 2:0 (0:0) und liegen nun zwölf Punkte vor dem zweiten Aufstiegskandidaten SV Wehen Wiesbaden. Valdrin Mustafa (77. Minute und 90.+6) traf für den SVE.

Zwickau - Bei den abstiegsbedrohten Sachsen hatte der souveräne Tabellenführer mehr Probleme als gedacht. Der mutige Auftritt der Hausherren sorgte in Elversbergs Defensive immer wieder für Unruhe. Auch in der Offensive konnte sich die SVE lange nicht in Szene setzen. Vielmehr hatte sie Glück, dass der quirlige und stets gefährliche Zwickauer Stürmer Dominic Baumann nach einer Ecke (32. Minute) nur die Latte traf. Zuvor war er an Elversbergs Schlussmann Nicolas Kristof gescheitert.

Nach Wiederanpfiff erhöhten die Gäste das Tempo. Nick Woltermade (53.), Marcel Correia (54.) und Jannik Rochelt (58.) scheiterten aber am starken Zwickauer Schlussmann Johannes Brinkies. Elversberg hielt das Tempo hoch. Mustafa traf nur drei Minuten nach seiner Einwechslung und besorgte in der Nachspielzeit noch das zweite Tor. dpa