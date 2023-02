Elversberg dominiert Saarland-Duell: 4:0 in Saarbrücken

Torschütze Luca Schnellbacher (l) von Elversberg jubelt mit Mannschaftskollegen über das Tor. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Die SV Elversberg ist in der 3. Fußball-Liga weiter nicht zu stoppen und kann nach einem fulminanten Derby-Sieg allmählich für die 2. Bundesliga planen. Das Team von Cheftrainer Horst Steffen gewann das Saarland-Duell beim 1. FC Saarbrücken am Samstag deutlich mit 4:0 (3:0) und liegt nun 14 Punkte vor dem direkten Rivalen. Maßgeblich war eine frühe Rote Karte von Saarbrückens Tobias Jänicke, der in der 28.

Saarbrücken - Minute vom Feld musste, weil er mit seinem Handspiel auf der Linie ein Tor verhinderte.

Nach dem folgenden verschossenen Elfmeter von Thore Jacobsen bestrafte die beste Offensive der 3. Liga die Gastgeber in kürzester Zeit. Luca Schnellbacher besorgte mit einem Doppelpack (32. Minute/40.) die Führung, Nick Woltemade sorgte noch vor der Pause (45.+4) mit einem Foulelfmeter für die vorzeitige Entscheidung. Kurz vor Schluss verschoss Saarbrückens Julian Günther-Schmidt einen Foulelfmeter (83.). Den Schlusspunkt setzte Kevin Koffi (90.+2). Elversberg hat bereits 50 Zähler auf dem Konto und damit den Rest der Liga deutlich distanziert. dpa