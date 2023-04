Elversbergs Vorsprung schmilzt nach Niederlage in Dortmund

Der Elversberger Trainer Horst Steffen schaut enttäuscht. © Harald Tittel/dpa/Archiv

Der komfortable Vorsprung des Drittliga-Spitzenreiters SV Elversberg schrumpft immer weiter. Die Saarländer verloren am Samstag bei Borussia Dortmund II mit 0:2 (0:1). Es war die dritte Niederlage in den letzten vier Partien. Glück für Elversberg, dass Dynamo Dresden auf dem Relegationsplatz beim SC Freiburg II nur zu einem Unentschieden kam und so den Rückstand lediglich auf sieben Zähler verkürzen konnte.

Dortmund - Justin Njinmak (36. Minute) und Falko Michel (61.) schossen vor 1500 Zuschauern im Stadion Rote Erde die Tore für die Hausherren. Elversberg hatte mehr vom Spiel, ließ nicht viel zu, vergab aber selbst gute Möglichkeiten. Die Führung fiel dann aus dem Nichts. Torschütze Njinmak vergab zwei weitere Großchancen (53./64.). Die Saarländer waren nur bei einem abgefälschten Schuss von Lukas Pinckert (66.) und einem Versuch von Kevin Koffi (81.) gefährlich. dpa