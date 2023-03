Etwas mehr Arbeitslose an der Saar: Mehr offene Stellen

Das Signet der Bundesagentur für Arbeit an einem Gebäude. © Caroline Seidel/dpa/Archivbild

Mehr Arbeitslose an der Saar bei gleichzeitig hohem Bedarf an Fachkräften und einer gestiegenen Zahl an offenen Stellen - das ist das Bild auf dem saarländischen Arbeitsmarkt.

Saarbrücken - Nach einem Anstieg im Januar hat die Arbeitslosigkeit im Saarland auch im Februar zugenommen, wenn auch in geringem Maße. Ohne Job waren nunmehr 35.600 Menschen, wie die Regionaldirektion der Agentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Das waren 300 oder 0,8 Prozent mehr als im Vormonat Januar sowie 2600 sowie 7,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Die Arbeitslosenquote stieg von 6,7 Prozent im Januar auf nunmehr 6,8 Prozent. Im Februar des Vorjahres hatte sie noch bei 6,2 Prozent gelegen. Nichtsdestotrotz sieht die Agentur eine starke Nachfrage nach Arbeitskräften, auch hätten Unternehmen zuletzt deutlich mehr Stellen gemeldet als noch im Januar.

Konkret wurden in den vergangenen vier Wochen rund 2600 offene Stellen neu registriert, laut Agentur etwa 1100 oder über 78 Prozent mehr als im Januar. Insgesamt waren damit im Februar 11 600 zu besetzende Stellen erfasst - 100 oder 1,1 Prozent mehr als im Januar. Die meisten Stellen wurden in der Zeitarbeit mit 1890, im Gesundheits- und Sozialwesen (1580) sowie im Verarbeitenden Gewerbe mit 1560 gezählt.

Fast drei Viertel der gemeldeten Stellen seien für Fachkräfte registriert, sagte die Chefin der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Heidrun Schulz. Sie erwartet außerdem zumindest bei einem Teil der Menschen, die sich im vergangenen Monat arbeitslos gemeldet haben, nur eine kurze Dauer der Erwerbslosigkeit. So hätten sich jüngere Menschen nach Abschluss einer dreieinhalbjährigen Ausbildung arbeitslos gemeldet, doch Fachkräfte würden händeringend gesucht. dpa