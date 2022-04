Ex-Freundin bedroht - Verdächtiger festgenommen

Teilen

Ein Polizeibeamter steht zwischen zwei Einsatzfahrzeugen der Polizei. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der seine Ex-Freundin bedroht haben soll. Bei der Durchsuchung seiner Waldhütte machen die Beamten eine erschreckende Entdeckung. Der Verdächtige wird schließlich gefasst.

Tholey/Saarbrücken - Nach einer Fahndung wegen einer Bedrohung hat die Polizei im Saarland einen verdächtigen 49-Jährigen gefasst. Hinweise aus der Bevölkerung hätten Einsatzkräfte am Montagnachmittag zu einem Waldstück bei Tholey geführt, sagte ein Sprecher. Dort sei der Mann nach kurzer Flucht gefasst worden. Er habe keine Waffe bei sich gehabt.

Der Mann soll in Tholey seine 32 Jahre alte Ex-Freundin und deren Cousine bedroht haben. Den Ermittlungen zufolge hatte er am Sonntagabend im Ortsteil Hasborn die Wohnungstür der 32-Jährigen eingeschlagen und war in die Wohnung eingedrungen. Dort randalierte er und drohte den beiden Frauen. Als die 32-Jährige die Polizei alarmierte, floh der 49-Jährige. Die Beamten riegelten die Straße ab. Bei der Durchsuchung der Wohnung und einer Waldhütte des Mannes fanden sie Pistolen und Gewehre sowie Munition.

Die Ermittler vermuteten, dass der Mann mit seiner Aktion die Frau zwingen wollte, zu ihm zurückzukehren. Nach Aussage der Frau habe er ihr in der Vergangenheit bereits mehrfach mit dem Tode gedroht, sagte eine Sprecherin der Polizei. Ob der Mann die Waffen legal besaß, war zunächst ungeklärt. dpa