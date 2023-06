Falsche Polizisten berauben Familie

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Drei falsche Polizisten haben am Mittwoch eine Frau und deren Söhne in ihrem Wohnanwesen in Nalbach bedroht, angegriffen, verletzt und beraubt. Zuvor hätten sich die Unbekannten, die uniformähnliche Kleidung mit der Aufschrift Polizei trugen, an der Tür als Polizeibeamte ausgegeben, teilte die Polizei in Saarbrücken mit. Sie seien dann in das Anwesen der 49-Jährigen eingedrungen.

Nalbach - Nur wegen „der couragierten Gegenwehr“ von ihr und den beiden Söhnen im Alter von 17 und 22 Jahren, die dazu kamen, seien die Unbekannten in die Flucht geschlagen worden, hieß es.

Nach den Ermittlungen bedrohten die Täter die Frau und deren Söhne mit einer scharfen Schusswaffe und einem Schlagstock. Sie griffen sie körperlich an und verletzten sie teilweise erheblich, teilte die Polizei mit. Dabei forderten sie Bargeld. Wegen der Gegenwehr hätten die Täter nur geringe Beute gemacht.

Sie flüchteten mit einem Fahrzeug mit französischem Kennzeichen in Richtung Ortsmitte Nalbach (Kreis Saarlouis). Die weitere Fluchtrichtung ist laut Polizei unbekannt. Zur Aufklärung der Tat und Identifizierung der Täter ist von privater Seite eine Belohnung von 10 000 Euro ausgelobt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. dpa