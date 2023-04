Familie mit zwei Kindern bei Wohnhausbrand verletzt

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an dem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Beim Brand eines Wohnhauses im saarländischen Beckingen (Landkreis Merzig-Wadern) ist eine vierköpfige Familie verletzt worden. Die Eltern und ihre Kinder im Alter von einem und sechs Jahren kamen in der Nacht auf Montag mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken am Montag mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr Beckingen hatte die Familie das Haus bereits selbstständig verlassen, bevor die Feuerwehrleute vor Ort eintrafen.

Beckingen - Nach Polizeiangaben stand das Haus in Vollbrand. Innerhalb von rund zwei Stunden sei das Feuer gelöscht worden. Das Gebäude wurde den Angaben zufolge stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Zur Ermittlung der Brandursache soll die Kriminalpolizei das Haus untersuchen. Zuvor hatten mehrere Medien über den Brand berichtet. dpa