1. FC Saarbrücken gewinnt mit Interimscoach Ziehl in Dresden

Der 1. FC Saarbrücken hat mit Manager Rüdiger Ziehl als Interimscoach auch das im Auswärtsspiel der 3. Fußball-Liga bei Dynamo Dresden mit 2:1 (1:0) gewonnen. In der ersten Partie unter der Regie von Ziehl hatte es einen 3:2-Sieg gegen den FSV Zwickau gegeben. Für Dresden war es nach sieben ungeschlagenen Spielen die erste Niederlage.

Dresden - Die Gäste aus dem Saarland erwiesen sich am Samstag in der ersten Halbzeit als sehr effizient. Während die Sachsen auf das Tempo drückten und einige Möglichkeiten hatten, reichte ihnen ein Foulelfmeter, den Julian Günther-Schmidt (34. Minute) zur Führung verwandelte. Für den Ausgleich sorgte in der 51. Minute Ahmet: Seinen Handelfmeter hatte Saarbrückens Torwart Daniel Batz erst abgewehrt, doch im Nachschuss brachte Ahmet den Ball doch noch über die Torlinie. In der 63. Minute gelang Justin Steinkötter das 2:1, das vor allem Keeper Batz mit Glanzparaden bis zum Abpfiff verteidigte. dpa