Flüchtlingsrat kritisiert fehlende Kapazitäten bei ZAB

Der Saarländische Flüchtlingsrat kritisiert die Zusammenlegung der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) auf einen Standort. „Die Aufnahmekapazität reicht nicht aus“, sagte Elke Klein vom Flüchtlingsrat am Freitag. „Das ist ein ganz großer Kritikpunkt von uns.“ Seit Anfang 2021 arbeitet die ZAB im Saarland nur noch von ihrem Hauptstandort in Lebach aus, nicht mehr in Saarbrücken.

Saarlouis - „Der zweite Kritikpunkt ist, dass es zu wenig Personal gibt, die Fluktuation viel zu groß ist“, sagte Klein. Der Flüchtlingsrat forderte zudem einen einfacheren Zugang zu Sprachkursen. „Die Sprachkursträger sind alle eigentlich überlastet, überfordert“ sagte Klein. Es gebe schlichtweg zu wenige Lehrer und zu wenige Räume, um Schulungen durchzuführen.

Klein widersprach Vorurteilen, Ausländer wollten lediglich für Sozialleistungen nach Deutschland kommen. „Da kann ein jeder von uns nur mitteilen, dass die meisten ganz schnell in Arbeit wollen, wenn sie denn dürfen.“ In den ersten drei Monaten würde aber generell keine Arbeitserlaubnis ausgesprochen. „Das führt halt auch zu Sichtweisen, dass man denkt, die wollen alle nicht arbeiten. Was aus unserer Sicht eher populistisch ist“, sagte Klein. dpa