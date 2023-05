Frau daheim überfallen: Täter als Wasserableser ausgegeben

Teilen

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Eine 89-jährige Frau ist in Weiskirchen im Nordsaarland zu Hause überfallen und ausgeraubt worden. Der Täter kam am Samstagabend mit einem E-Scooter zum Haus der Frau und gab sich als Gemeindebediensteter aus, der ihren Wasserzähler ablesen müsse, wie die Polizei in Wadern mitteilte.

Weiskirchen - Plötzlich habe der Räuber eine Pistole gezogen, die alte Frau damit bedroht und Geld und Schmuck gefordert. Die 89-Jährige gab dem Mann Geld, der flüchtete daraufhin mit seinem E-Scooter. Die Seniorin blieb zwar unverletzt, sei durch den Überfall aber sichtlich mitgenommen gewesen, hieß es von der Polizei. dpa