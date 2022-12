Frau durch Schläge verletzt: Lebensgefährte in Gewahrsam

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbildarchiv

Die Polizei hat in Wadern einen betrunkenen Mann in Gewahrsam genommen, der seine Lebensgefährtin beleidigt, bedroht und ins Gesicht geschlagen haben soll. Die Frau sei am späten Donnerstagabend einem Lieferdienst-Mitarbeiter aufgefallen, weil sie in der gemeinsamen Wohnung mit blutverschmiertem Gesicht eine Pizza entgegengenommen und dabei stark verängstigt gewirkt habe, teilte die Polizei am Freitag mit.

Wadern - Vor Ort hätten Einsatzkräfte dann das Paar angetroffen. Die Frau habe einen Nasenbruch erlitten und sei im Krankenhaus behandelt worden.

Gegen den Lebensgefährten, der vor Ort auch die Einsatzkräfte beleidigte, wurde laut Polizeiangaben zunächst ein mehrtägiges Rückkehrverbot in die Wohnung ausgesprochen. Als Beamte später die Frau vom Krankenhaus zurück zur Wohnung begleiteten, hatte er die Tür jedoch von innen blockiert. Der Mann wurde über Nacht in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. dpa