Fußgänger tödlich verletzt: Polizei sucht nach einem Zeuge

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Präsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Rund zwei Monate nach einem tödlichen Verkehrsunfall im Landkreis Neunkirchen suchen Ermittler nach einem Fahrer, der als Zeuge aussagen könnte. Dieser sei mit seinem dunklen Wagen in der Nacht zum 20. Februar an der Unfallstelle zwischen Illingen und Uchtelfangen vorbeigefahren, teilte die Polizei am Freitag mit.

Illingen/Uchtelfangen- Kurz zuvor soll ein Auto einen 40 Jahre alten Fußgänger angefahren haben und der Fahrer davongefahren sein. Ein Taxifahrer hatte das Unfallopfer noch lebend auf der Straße gefunden. Kurze Zeit später starb der Mann an den Folgen der Kollision.

Im März hat die Polizei einen 71-Jährigen als mutmaßlichen Unfallverursacher ermittelt. Der Mann lasse sich von einem Rechtsanwalt vertreten und schweige weiter zu den Vorwürfen, hieß es. dpa