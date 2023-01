Gastspiel in Serie: „Tatort“-Kommissar geht fremd

Daniel Sträßer, als Hauptkommissar Adam Schürk im Tatort des Saarländischen Rundfunks (SR), steht bei einem Pressetermin. © Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Der Saarbrücker Fernsehkommissar Adam Schürk hat einen Gastauftritt außerhalb der „Tatort“-Welt. „Ich bin in der Ermittler-Rolle für eine andere Serie für die ARD, die ebenfalls in Saarbrücken spielt, quasi als Cameo aufgetaucht“, sagte Schauspieler Daniel Sträßer („Funeral for a dog“) der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist wohl einzigartig in der Geschichte das „Tatorts“.“

Saarbrücken - Der Ausflug des Kommissars vom Saarländischen Rundfunk (SR) in einen anderen Film sei die Idee der Regisseurin Luzie Loose gewesen, mit der er schon den SR-Tatort „Das Herz der Schlange“ (2022) gedreht hatte, so der 35-Jährige. Für Sträßer war dieser Gastauftritt eine Besonderheit. „Es war wirklich sehr schön und lustig, dass sie es geschafft hat, diese Figur verselbstständigen zu lassen.“ Die Serie „Everyone is fucking crazy“ soll nach SR-Angaben vermutlich ab Herbst in der ARD-Mediathek zu sehen sein.

Als Kriminalhauptkommissar Adam Schürk ermittelt Sträßer am 29. Januar in dem SR-Tatort „Die Kälte der Erde“ (Das Erste, 20.15 Uhr) an der Seite von Vladimir Burlakov alias Kriminalhauptkommissar Leo Hölzer. dpa