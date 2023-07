Gesetz stellt Helfer bei Freistellung und Entgelt gleich

Helfer von Hilfsorganisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz oder Malteser Hilfsdienst werden im Saarland künftig anderen Helfern im Katastrophenschutz gleichgestellt. Der Ministerrat habe eine Gesetzesänderung beschlossen, nach der Helfer von Hilfsorganisationen auch bei außergewöhnlichen Einsätzen bei der Arbeit freigestellt werden und ihr Arbeitsentgelt weiter bekommen.

Saarbrücken - Voraussetzung sei, dass eine Fachbehörde die Einsatzlage feststelle und den Einsatz anordne, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. Die Kosten trage dann grundsätzlich die anordnende Behörde.

In Fällen von Katastrophen oder Großschadenslagen sind Helfer von privaten Hilfsorganisationen bereits unter Weiterführung ihres Arbeitsentgelts freigestellt. Für andere Einsätze etwa zur Unterstützung in der Flüchtlingskrise oder in der Corona-Pandemie mussten sie bisher den Verlust von Arbeitsentgelt in Kauf nehmen. Diesen Nachteil auch ehrenamtlichen Feuerwehrleuten gegenüber habe der Ministerrat nun durch Zustimmung für eine entsprechende Änderung des Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz ausgeglichen, hieß es. dpa