Günther-Schmidt vergibt Elfer: Saarbrücken gegen Waldhof 0:0

Der 1. FC Saarbrücken ist im Verfolgerduell der 3. Fußball-Liga gegen den SV Waldhof Mannheim nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Die größte Chance der Gastgeber in einem hektischen Duell der Südwest-Rivalen zur Führung vergab Angreifer Julian Günther-Schmidt, der den Ball bei einem Foulelfmeter am Tor vorbei setzte (23. Minute). FCS-Keeper Daniel Batz rettete das Remis in der Nachspielzeit bei einer Großchance von Dominik Kother.

Saarbrücken - Beide Teams verpassten mit der Nullnummer die Chance, den Anschluss an die Aufstiegsplätze herzustellen. „Es ist schon so, dass keiner der beiden Mannschaften im Endeffekt ein Unentschieden reicht“, hatte Saarbrückens Trainer Uwe Koschinat vor dem Spiel gesagt.

Die Partie hatte aufgrund der Verkehrssituation rund um den Ludwigspark mit einer halben Stunde Verspätung angefangen. Wegen Abbrennens von verbotener Pyrotechnik im Gästeblock wurde die zweite Halbzeit etwas verspätet angepfiffen. FCS-Fans halfen am Vormittag, den Rasen von Schnee zu befreien. dpa