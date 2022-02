Gut 26 Millionen aus Programm „Sofort-Kredit-Saarland“

Teilen

Aus einem Kreditprogramm des Saarlandes für kleine und mittlere Unternehmen sind bislang rund 26,2 Millionen Euro zur Abmilderung der Corona-Folgen bewilligt worden. Insgesamt seien 236 Kredite vergeben worden, teilte das saarländische Wirtschaftsministerium am Sonntag in Saarbrücken mit. Weitere seien noch in Bearbeitung.

Saarbrücken - Das mit der saarländischen Investitionskreditbank aufgesetzte Programm „Sofort-Kredit-Saarland“ richtet sich an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie Freiberufler und unterstützt diese mit günstigen Krediten. Der Kredithöchstbetrag pro Antrag liegt bei 800.000 Euro.

Über ein weiteres Programm „Startup-Hilfe-Saarland“ wurden nach Angaben des Ministeriums bisher sechs Kredite mit einem Volumen von drei Millionen Euro bewilligt. „Mit den Kreditprogrammen begleiten wir landesseitig zusätzlich zu den Wirtschaftshilfen des Bundes kriselnde Unternehmen beim Wiederaufbau“, sagte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD). dpa