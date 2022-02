Hans: Steinmeier hat sich „große Achtung erworben“

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) spricht auf einer Pressekonferenz. © Oliver Dietze/dpa/Archiv

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Wiederwahl gratuliert. „Er hat sich durch seine verlässliche und respektvolle Art große Achtung erworben und auch in schwierigen Situationen viel Fingerspitzengefühl und diplomatisches Geschick bewiesen“, sagte Hans nach der Wahl am Sonntag, an der er teilgenommen hatte.

Saarbrücken/Berlin - Er freue sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Steinmeier und wünsche ihm auch für die zweite Amtszeit viel Erfolg.

Die Bundesversammlung bestätigte Steinmeier mit großer Mehrheit gleich im ersten Wahlgang im Amt. Der 66-Jährige, der von den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP sowie von der CDU/CSU-Opposition nominiert wurde, kam auf eine Zustimmung von rund 73 Prozent. Er erhielt 1045 von 1425 gültigen Stimmen und nahm die Wahl direkt im Anschluss an die Verkündung des Ergebnisses an. Zwölf Stimmen waren ungültig. Steinmeier ist damit erst der fünfte Bundespräsident mit einer zweiten Amtszeit. dpa