Haus nach Feuer eines angrenzenden Holzschuppens unbewohnbar

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Zwischen zwei Häusern in Saarbrücken brennt lichterloh ein Holzschuppen, die Flammen drohen überzugreifen. Niemand wird verletzt, aber Folgen hat das Feuer dennoch.

Saarbrücken - Ein Feuer in einem Holzunterstand hat am Samstag in Saarbrücken-Malstatt auf zwei Wohnhäuser übergegriffen. Niemand wurde verletzt, allerdings war eines der beiden betroffenen Gebäude zunächst nicht mehr bewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Wegen der starken Rauchentwicklung waren Anwohner aufgefordert worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Wie sich herausstellte, brannte in dem Holzverschlag zwischen den beiden Wohnhäusern eine große Menge dort abgestellter Müll und Gerümpel „lichterloh“, wie die Polizei weiter berichtete. Die Flammen beschädigten die benachbarten Häuser. Der Feuerwehr gelang es dann, den Brand einzudämmen. Die Polizei ging von einem Schaden in fünfstelliger Höhe aus.

Dutzende Anwohner und Schaulustige hatten sich nach Angaben der Polizei auf der Straße vor dem Brandort versammelt. Die Einsatzkräfte hätten sie zu deren eigenen Schutz zurückdrängen müssen. dpa