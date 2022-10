Hohe Corona-Zahlen: Jung ruft zum Maskentragen auf

Magnus Jung, Gesundheitsminister des Saarlands. © Harald Tittel/dpa/Archivbild

Der saarländische Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) hat die Menschen in dem Bundesland dazu aufgerufen, angesichts stark gestiegener Corona-Infektionszahlen wieder Masken in Innenräumen zu tragen. Eine Verschärfung der Corona-Regeln etwa mit einer Ausweitung der Maskenpflicht sei zunächst nicht vorgesehen, sagte Jung am Mittwoch in Saarbrücken.

Saarbrücken - Dies sei aber ein möglicher Schritt, wenn sich die Situation nicht verbessere.

Die Corona-Zahlen im Saarland waren zuletzt stark gestiegen. Experten bezeichneten die Situation in den Krankenhäusern des Saarlandes als deutlich verschärft. Der Vorsitzende der Saarländischen Krankenhausgesellschaft, Christian Braun, wies auf die angespannte Personalsituation in den Kliniken hin. Insgesamt gebe es nur wenig Reserven.

Das Saarland weist seit Wochen bei der Sieben-Tage-Inzidenz den höchsten Wert der 16 Bundesländer auf. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin lag diese am Mittwoch (Stand: 3.08 Uhr) bei 1673,5 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, der Bundesschnitt war bei 799,9.

Seit 1. Oktober gelten bundesweit Corona-Regeln, die im aktuellen Bundesinfektionsschutzgesetz verankert sind. Die Bundesländer können aber in Eigenregie noch schärfere Maßnahmen verordnen, wenn dies die aktuelle Infektionslage in dem jeweiligen Land erfordert. Derzeit gilt im Saarland bereits in Bussen, Bahnen oder Taxis eine Maskenpflicht, es reicht eine medizinische Maske. In Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Arztpraxen muss eine FFP2-Maske getragen werden. dpa