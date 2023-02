In Weiher gefundene Tote war seit 2014 vermisste Frau

Teilen

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Bei der in einem Saarbrücker Weiher entdeckten Leiche handelt es sich um eine seit Jahren vermisste Frau aus Saarbrücken-Dudweiler. Das hat eine Obduktion am Dienstag bestätigt, wie ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken sagte. Die Untersuchung habe keine Hinweise auf Gewalteinwirkung oder Fremdverschulden ergeben. Daher werde es keine weiteren Ermittlungen geben.

Saarbrücken - Ein Angler hatte den Fund am vergangenen Samstag gemacht. Er hatte im Saarbrücker Stadtteil Rußhütte ein komplett unter Wasser liegendes Auto entdeckt, in dem Polizeitaucher eine weibliche Leiche fanden. Anhand der Kennzeichen stellte sich heraus, dass es sich um das Fahrzeug der Frau handelte, die seit Dezember 2014 vermisst wurde.

Der Fall der damals 59 Jahre alten Frau war im Jahr 2016 in der Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ dargestellt. Doch trotz vieler Hinweise, die nach der Sendung eingingen, konnte der Verbleib der Frau nicht geklärt werden. dpa