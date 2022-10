Inzidenz im Saarland bundesweit am höchsten

Teilen

Ein Mann zeigt einen Abstrich für das Testverfahren auf das Virus Sars-CoV-2. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz im Saarland hat am Donnerstag trotz einer leichten Abwärtsbewegung weiter auf hohem Niveau verharrt. Dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge betrug die Zahl der registrierten Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen 1573,3 (Vortag: 1673,5).

Saarbrücken - Bundesweit gab das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 793,8 an. Dabei gibt es regional weiter erhebliche Unterschiede - von 1573,3 im Saarland bis 302,5 in Hamburg. Über der Schwelle von 1000 liegen aktuell laut RKI auch Bayern (1016,6) und Hessen (1002,7).

Der saarländische Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) und Gesundheitsexperten hatten angesichts stark gestiegener Corona-Infektionszahlen zu Schutzmaßnahmen aufgerufen. Sie sprachen sich für reduzierte Kontakte, das Tragen von Masken in Innenräumen, das Arbeiten im Homeoffice und häufigere Tests aus. Für eine Verschärfung der Corona-Regeln - etwa mit einer Ausweitung der Maskenpflicht - fehlt dem Land offenbar die rechtliche Handhabe.

Jung hatte am Mittwoch sowohl auf das Bundesinfektionsschutzgesetz als auch auf mehrere Urteile des Oberverwaltungsgerichtes im Saarland verwiesen. Demnach müsse man vor der Anordnung weiterer Maßnahmen nachweisen, dass „kein milderes Mittel“ möglich sei.

Binnen eines Tages wurden im Saarland 2476 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Gesamtzahl der Erkrankten seit Beginn der Pandemie stieg am Donnerstag auf 439.447. Die Zahl der Todesfälle durch oder mit einer Corona-Erkrankung wuchs laut RKI auf 1870.

Es wird angenommen, dass das tatsächliche Ausmaß der Infektionen mit Sars-CoV-2 höher ist, weil es weniger Tests gibt. Nur positive PCR-Tests werden von den Gesundheitsämtern erfasst. Zudem können Nachmeldungen zur Verzerrung von Tageswerten führen.

Auf den Intensivstationen im Saarland lagen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge am Donnerstag 64 Covid-Kranke, 10 wurden beatmet. dpa