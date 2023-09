Jost: Kampagne gegen Enkeltrick-Betrüger zeigt Wirkung

Teilen

Eine Seniorin tippt auf ihrem Smartphone. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Seit sechs Monaten läuft im Saarland eine große Aufklärungskampagne gegen Enkeltricks, sogenannte Schockanrufe und ähnliche Betrügereien. Polizei und Landesregierung sind zufrieden mit dem Erfolg.

Saarbrücken - Ein halbes Jahr nach dem Start einer landesweiten Kampagne unter dem Motto „Enkeltrick & Co - Nicht mit uns!“ hat Innenminister Reinhold Jost (SPD) eine erste positive Zwischenbilanz gezogen. „Wir sind selbst überrascht von der wirklich positiven Wirkung, die diese Kampagne bis heute nach sich gezogen hat“, sagte er am Dienstag.

Zwar sei die Zahl der Versuche im Vergleich zum selben Zeitraum zwischen März und August im Vorjahr von 914 auf 985 deutlich gestiegen, die Zahl der vollendeten Taten gleichzeitig jedoch von 21 auf 19 gesunken. Auch die Bereitschaft, sich an die Polizei zu wenden, wenn man nach einem Anruf einfach aufgelegt habe, sei deutlich gestiegen. „Das zeigt, dass die Kampagne wirkt“, sagte Jost. Nach Angaben von Kriminalhauptkommissarin Nicole Frank ging auch der Schaden von knapp 1,4 Millionen auf 838.000 Euro zurück, was „immens weniger“ sei.

Das Innenministerium setzt bei der Kampagne vor allem auf Aufklärung und Information, unter anderem mit Plakataktionen, Zeitungsartikeln und bislang mehr als 70 Info-Veranstaltungen. Sie sollen das Bewusstsein in der Gesellschaft für den Umgang mit Enkeltricks, sogenannten Schockanrufen oder WhatsApp-Betrug schärfen. Daran beteiligen sich neben dem Sozialministerium und der Polizei auch die Opferorganisation Weißer Ring, Seniorensicherheitsberater, die Verbraucherschutzzentrale, Banken und Sparkassen, Städte und Gemeinden sowie Wohlfahrtsverbände.

Das „niederträchtige, das hoch kriminelle Engagement einiger mit dem Ziel, Menschen um ihr Erspartes, um ihr Hab und Gut zu bringen und dabei auch skrupellos psychische Schäden mit in Kauf zu nehmen, war etwas, was uns nicht ruhen gelassen hat“, blickte Jost zurück. Jeder einzelne Fall, der durch die Aufklärung verhindert habe werden können, sei ein Erfolg.

Die Dunkelziffer wird als hoch betrachtet. Insgesamt hat es laut Polizei seit dem vergangenen Jahr 18 Festnahmen gegeben. Ende August konnten Frank zufolge in Thüringen drei Personen aus Frankfurt festgenommen werden. In ihrem Besitz habe sich noch ein Kuvert mit 23.000 Euro Beute aus einer Tat in Saarbrücken mit dem Namen des Geschädigten befunden. dpa