„Julian Rosefeldt: When we are gone“ in Völklingen

Teilen

Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte lädt von Sonntag an zu einem neuen Großereignis ein: „Julian Rosefeldt. When we are gone“ lautet der Titel der Ausstellung mit Werken des in Berlin lebenden Künstlers aus den letzten 20 Jahren. Seine markant choreographierten Multi-Screen-Installationen werden weltweit in Museen, auf Festivals und in Opernhäusern gezeigt.

Völklingen - Bis zum 3. September 2023 bietet die 6000 Quadratmeter große Gebläsehalle Platz für eine umfangreiche Werkschau des 57-Jährigen. Seine neuen Filminstallationen „Euphoria“ und „Penumbra“ feiern dabei ihre institutionelle Europapremiere.

„When we are gone“ ist laut Generaldirektor und Kurator Ralf Beil „ein Gesamtkunstwerk aus Film, Tanz, Text und Musik in einem exemplarischen Moment und Monument des Anthropozäns“, des menschengemachten Zeitalters. Es sei eine Werkschau als Rückschau auf Geschichte, Gegenwart und Zukunft, deren sinnliche Kraft und gedankliche Tiefenschärfe die Besucher ebenso irritieren wie faszinieren werde. dpa