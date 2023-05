Junge Menschen sollen im Saarland mehr mitreden können

Der saarländische Sozialminister Magnus Jung in Saarbrücken. © Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Junge Menschen sollen im Saarland künftig mehr bei politischen Entscheidungen mitreden können. „Die politische Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in unserem Land ist ein Kernanliegen aller Demokraten“, sagte Sozialminister Magnus Jung (SPD) bei einer Debatte im Plenum des saarländischen Landtages. In einer von der SPD eingebrachten Entschließung heißt es, in der Jugendpolitik müsse es eine Zeitenwende geben.

Saarbrücken - Künftig sollten „alle Fragen, die Kinder und Jugendliche betreffen“, als Jugendpolitik betrachtet werden. Das schließe auch die Themen Verkehr, Mobilität, Digitalisierung und Umwelt ein.

Erneut wurde in der Debatte der Gegensatz zwischen Regierung und Opposition in der Frage des Wahlalters sichtbar. In der Entschließung wurde erneut bedauert, dass die von der SPD gewünschte Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre bereits zweimal von der oppositionellen CDU blockiert wurde. Der Abgeordnete Jonas Reiter (CDU) forderte die Regierungsmehrheit hingegen auf, sich mit dieser Haltung seiner Partei abzufinden und nach vorne zu schauen.

In einem von der SPD-Mehrheit abgelehnten Antrag hatte die CDU vorgeschlagen, Jugendliche in den Kommunen beispielsweise durch Anhörungen oder Jugendgemeinderäte zu beteiligen. Zudem könnte Jugendlichen während eines Studiums oder einer Ausbildung an einem anderen Ort die Kandidatur für ein kommunales Amt im Heimatort erleichtert werden. Die CDU sprach sich auch für die Schaffung eines Landesjugendparlamentes aus, das Beschlussempfehlungen an den Landtag geben könne.

Minister Jung kündigte an, es werde im September im Landtag ein Landesjugendforum geben. An dessen Ende würden dann „sicher auch die richtigen Konsequenzen beschlossen“. Der Landtag werde zweifellos auch einen „Fonds für junge Ideen“ einrichten. Er begrüßte, dass auch die CDU bereit sei, zu „verpflichtenden Regelungen“ bei der Beteiligung von Jugendlichen an kommunalpolitischen Entscheidungen zu kommen. Die Abgeordnete Réka Klein (SPD) hatte zuvor gesagt, Jugendliche wollten „eigentlich kein Parlament“, sondern sich für ihnen am Herzen liegende Projekte einsetzen. Die SPD sei deswegen gegen ein Landesjugendparlament. dpa