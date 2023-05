Kurzfristige Sperrungen an Amtsgericht wegen Bombendrohung

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Eine Bombendrohung am Amtsgericht St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) hat am Montag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Vor dem Gebäude habe es kurzfristig Sperrungen gegeben, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken. Zudem hätten Mitarbeiter das Gebäude verlassen müssen. „Ziemlich schnell“ sei man zu der Auffassung gelangt, „dass die Drohung nicht ernsthaft ist“, sagte der Polizeisprecher.

Saarbrücken - Die Maßnahmen wurden wieder aufgehoben. Nun liefen Ermittlungen nach dem Täter. Nähere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. dpa