Land dringt auf Französisch im Netz: Tag der Frankophonie

Das Saarland beteiligt sich an diesem Montag (20.3.) am Internationalen Tag der Frankophonie und dringt auf mehr Französisch im Internet. Am Montag gehe ein eigenes Portal des Landes zum Lernen der Sprache im Netz an den Start, teilte die Staatskanzlei in Saarbrücken am Sonntag mit. Zu weiteren Sprachlernangeboten solle der Zugang erleichtert werden, etwa über das Projekt „Französisch und mehr:

Saarland - Sprachenlernen im Saarland“ an der Universität des Bundeslandes, das an Frankreich grenzt.

Im Internet dominiert Englisch. „Dabei ist Französisch die fünfthäufigste Sprache der Welt. Viele Menschen suchen daher auch nach französischsprachigen Inhalten“, erklärte die Staatskanzlei. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) betonte: „Das Saarland ist bundesweit Vorbild in Sachen Mehrsprachigkeit. Wir wollen aber noch besser werden und auch die französische Sprache mehr in unserem Alltag verankern.“ dpa