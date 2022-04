Lutz Hecker aus der AfD ausgetreten

Der frühere stellvertretende Vorsitzende der AfD im Saarland, Lutz Hecker, ist aus der Partei ausgetreten. Zu den Gründen wollte er sich nicht äußern. Nur so viel: „Ich bin nicht im Streit ausgetreten“, sagte er am Dienstag. Der Austritt aus der AfD sei am Dienstag erfolgt, „in Folge einer langen Kette von Ereignissen der letzten Jahre und Monate“.

Homburg - Zuvor hatten saarländische Medien darüber berichtet.

Im November 2021 hatte Hecker bereits alle Ämter und Funktionen in seiner Partei niedergelegt. Hecker war seit 2017 Abgeordneter im saarländischen Landtag. Er war für die AfD eingezogen, im Sommer 2020 aber im Streit aus der Fraktion ausgeschlossen worden. Seitdem saß er als fraktionsloser Abgeordneter in dem Landesparlament.

Hecker sagte, er habe mit dem Parteiaustritt auch sein Mandat im Kreistag des Saarpfalz-Kreises niedergelegt. „Das war für mich logisch und konsequent.“ Er werde demnächst wieder in seinen alten Beruf zurückkehren, sagte der Bauingenieur. dpa