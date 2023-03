Mann stirbt nach Streit in Saarbrücken

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein 60 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken tödlich verletzt worden. Ein an dem Streit beteiligter 54-Jähriger schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagabend. Demnach alarmierten Anwohner die Beamten am Mittag aufgrund einer lautstarken Auseinandersetzung in dem Haus in der Brauerstraße.

Saarbrücken - Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte die beiden schwer verletzten Männer in einer Wohnung. Sie seien noch dort notärztlich behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Männer sind den Angaben zufolge nicht miteinander verwandt. Weitere Einzelheiten sowie der Grund des Streits waren zunächst unklar. dpa