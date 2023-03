Mehr Gründungen von Betrieben im Saarland

Blick auf den Landtag des Saarlandes. © Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Im Saarland sind im vergangenen Jahr mehr Betriebe gegründet worden. Mit knapp 3200 freiberuflichen und gewerblichen Gründungen seien es gut sieben Prozent mehr als in 2021 gewesen, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag in Saarbrücken mit. Das Ministerium berief sich dabei auf Zahlen des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn.

Saarbrücken - Gerade bei den gewerblichen Gründungen haben es demnach ein Plus gegeben: Und zwar um 12,4 Prozent, während jene Zahl im Bund bei minus 0,3 Prozent gelegen habe. Die Entwicklung der Zahlen an der Saar sei „mehr als erfreulich“, teilte Minister Jürgen Barke (SPD) mit. „Gründungen und Start-ups sind ein Motor im Strukturwandel.“ dpa