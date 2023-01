Milder Januar im Saarland sehr mild: Wenig Sonne

Teilen

Wolken ziehen über das abendliche Alpenvorland. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Der Januar 2023 begann im Saarland nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sehr mild, bot aber nur wenig Sonne. Am 1. Januar erreichten die Temperaturen in Saarbrücken sogar 16 Grad, sagte ein DWD-Sprecher am Montag zur vorläufigen Januarbilanz der Meteorologen. Die Durchschnittstemperatur betrug immerhin 3,9 Grad - üblich wären in diesem Monat nur durchschnittlich 0,5 Grad gewesen.

Offenbach - Ebenfalls reichlich bedacht wurde das Bundesland mit Regen und in der zweiten Monatshälfte zunehmend auch mit Schnee. Mit 119 Litern Niederschlag pro Quadratmeter lagen die Niederschlagsmengen deutlich über dem langjährigen Durchschnittswert von 86 Litern pro Quadratmeter. Auch im Vergleich zu allem anderen Bundesländern fiel im Saarland der meiste Niederschlag.

Die Sonne dagegen machte sich rar. Die Sonne schien lediglich rund 22 Stunden und blieb damit klar unter dem Sollwert von 40 Stunden. Damit war das Saarland das Bundesland mit dem wenigsten Sonnenschein. dpa