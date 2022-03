Ministerium: Testpflicht in Schulen bleibt

Ein Arzt hält ein Teststäbchen für die Entnahme einer Probe für einen Corona-Test in der Hand. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Auch nach dem Wegfall der Maskenpflicht in den saarländischen Schulen ab nächster Woche bleibt die Testpflicht bestehen. Es werde weiterhin drei verpflichtende Testungen pro Woche geben, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit. Auch gelte weiter: Wenn ein Corona-Test positiv sei, müsse die ganze Klasse oder Gruppe danach sofort Maske tragen - auch im Freien - und sich an acht Tagen hintereinander testen.

Saarbrücken - Außerdem: Personen von außerhalb der Schule müssten geimpft, getestet oder genesen sei, wenn sie das Gelände betreten würden.

Auch wenn nach dem Auslaufen der Übergangsfrist nach dem 2. April die Maskenpflicht auch an Schulen wegfalle: „Das freiwillige Tragen von Masken bleibt darüber hinaus selbstverständlich jederzeit möglich“, teilte das Ministerium mit. Die Maskenpflicht gilt ab dem 3. April dann nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Einrichtungen mit besonders gefährdeten Menschen, etwa Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. dpa