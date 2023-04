Ministerium warnt Unternehmen vor Hacker-Angriffen

Tasten einer beleuchteten Tastatur. © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) warnt Unternehmen vor Hacker-Angriffen. Vor allem kleinere und mittlere Unternehmen seien betroffen, teilte er am Donnerstag in Saarbrücken mit. Eine gängige Masche sei: Betrüger schrieben von vermeintlich vertrauenswürdigen Absendern Mitarbeiter per E-Mail an und bezögen sich auf vorherige Kommunikationen.

Saarbrücken - Mit in der Mails seien Links oder Anlagen mit Schadsoftware, die dann nach dem Öffnen zum Datenabfluss und zur Verschlüsselung der IT führten.

Mitarbeiter sollten daher regelmäßig über Gefahren durch E-Mail-Anhänge und Links informiert werden, teilten Barke und die zentrale Ansprechstelle Cybercrime Saarland mit. Wichtig seien auch Sicherheitsupdates, Antiviren-Software und regelmäßige Datensicherungen (Backups). dpa