Mit vier Haftbefehlen gesucht: 26-Jähriger festgenommen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Ein mit vier Haftbefehlen gesuchter Mann ist im saarländischen Losheim am See festgenommen worden. Der 26-Jährige soll unter anderem Waffen gestohlen haben. Er befand sich seit Monaten auf der Flucht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ermittler machten den Mann in einem Wohnhaus im Ortsteil Wahlen ausfindig, die Festnahme erfolgte am Samstag. Weil der 26-Jährige während seiner Festnahme Betäubungsmittel dabei hatte, steht ihm eine weitere Strafanzeige bevor.

Losheim am See- Die Polizei ermittelt zudem gegen einen 28-Jährigen wegen des Verdachts der Strafvereitelung. Ihm wird vorgeworfen, den 26-Jährigen in seinem Wohnhaus versteckt zu haben. dpa