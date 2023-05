Mord aus Habgier an 74-Jähriger? - Verwandte vor Gericht

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Durch Zufall war die Polizei einem Tötungsdelikt auf die Spur gekommen: Sie hatten bei einer Fahrzeugkontrolle das Sparbuch und persönliche Gegenstände einer vermissten Frau entdeckt. Jetzt müssen sich zwei Verwandte wegen Mordes verantworten.

Saarbrücken - Eine Frau und ihr Sohn sollen ihre 76-jährige Verwandte aus dem Saarland getötet haben, um sich deren Besitz anzueignen. Seit Mittwoch stehen die beiden deutschen Angeklagten deshalb wegen Mordes aus Habgier vor dem Landgericht Saarbrücken. Laut Anklage befanden sich die 66-Jährige und ihr 45 Jahre alter Sohn in finanziellen Schwierigkeiten und fassten gemeinsam den Tatentschluss. Ihr Plan sei es gewesen, sich des Vermögens der Frau zu bemächtigen und insbesondere ihr Anwesen in Heusweiler zu beziehen und dort zu wohnen.

Die beiden sollen das Opfer - die Cousine der Angeklagten - im Oktober des vergangenen Jahres unter einem Vorwand zu einem angemieteten Haus in Hargarten-aux-Mines (Département Moselle) im benachbarten Frankreich gebracht haben. Im Wohnzimmer habe der Sohn mit einem Bundeswehrkampfmesser mit einer 17 Zentimeter langen Klinge mehrfach auf das Opfer eingestochen.

Laut Anklage hatte die 74-Jährige vermutlich auf einer Couch gesessen oder gelegen. Der mutmaßliche Täter habe zunächst mindestens sieben Mal in den Hals des Opfers eingestochen und dabei die Halsschlagader durchtrennt. Weitere Stiche habe er ihr in Schulter und Bauch versetzt. Aufgrund der schweren Verletzungen sei die Frau unmittelbar gestorben.

Die Cousine des Opfers, eine gelernte Arzthelferin, und ihr Sohn, der nach eigenen Angaben keinen Beruf ausübte, waren der Polizei zufällig bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Die Beamten hatten im Fahrzeug ein Sparbuch sowie hochwertige Uhren und den Personalausweis der bereits vermissten Frau entdeckt. In dem Haus in Hargarten-aux-Mines hatte die französische Polizei dann die Leiche gefunden.

Die 74-Jährige war nach den damaligen Erkenntnissen der Polizei im September mit ihrer Cousine für einen zweiwöchigen Urlaub in den Schwarzwald gefahren. Die beiden Frauen reisten auch wieder gemeinsam aus dem Hotel ab. Zeugen hatten das spätere Opfer noch Anfang Oktober bei der Rückreise ins Saarland gesehen.

Zum Auftakt der Verhandlung am Mittwoch wurde nur die Anklage verlesen. Nach Angaben der Verteidiger wollen sich die beiden am nächsten Verhandlungstag am kommenden Dienstag äußern. Auch die Frage, ob bei der verwitweten Mutter und ihrem Sohn eine verminderte Schuldfähigkeit vorliegt, soll im Laufe des Prozesses geklärt werden. Bislang sind insgesamt neun Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte demnach am 5. Juli fallen. dpa