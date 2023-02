Mysteriöser Vermisstenfall vor Aufklärung – Ermittler finden Auto in Weiher

Von: Martina Lippl

Polizeitaucher fanden in einem Auto eine Leiche (Symbolfoto). Wird ein mysteriöser Vermisstenfall jetzt gelöst? © Christophe Gateau/dpa

Ein Vermisstenfall aus dem Jahr 2014 steht offenbar kurz vor der Aufklärung. Ein Angler hatte am Wochenende ein Auto in einem Weiher entdeckt. Schnell hatte die Polizei einen Verdacht.

Saarbrücken – In einem Weiher in Saarbrücken (Saarland) entdeckte ein Angler am Samstag ein Auto. Der Wagen lag komplett unter Wasser, teilte die Polizei am Sonntag mit. Im Inneren fanden Polizeitaucher eine weibliche Leiche. Einer mysteriöser Vermisstenfall aus dem Jahr 2014 scheint endlich gelöst.

Mysteriöser Vermisstenfall: Frau seit 2014 spurlos verschwunden

Seit Dezember 2014 fehlt von der damals 59-Jährigen aus Saarbrücken-Dudweiler jede Spur. Mit dem Vermissten-Fall wendete sich die Polizei 2016 auch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ an die Öffentlichkeit. Damals seien nach der Sendung viele Hinweise eingegangen, doch der Verbleib der Frau konnte nicht geklärt werden, so die Polizei.

In der Nacht vor dem zweiten Weihnachtsfeiertag 2014 ist die damals 59-Jährige von ihrer Wohnung in Dudweiler weggefahren. Von der Frau und ihrem Dacia Logan fehlte bislang jede Spur. Nun könnte es endlich Gewissheit in dem ungeklärten Fall geben.

Schnell stellte sich laut den Ermittlern heraus, dass es sich bei dem Auto in dem Weiher um das Fahrzeug der seit Ende 2014 vermissten Frau handelt. Die Kennzeichen hätten sich noch am Fahrzeug befunden.

Das Auto der Vermissten sei am Samstag geborgen und inzwischen kriminaltechnisch untersucht worden. Für Dienstag (21. Februar) sei eine Obduktion der Leiche geplant und die Identität der Toten zweifelsfrei zu klären und die Todesursache festzustellen. Ob es sich um einen Unfall oder ein Verbrechen handelt, bleibt bis dahin zunächst unklar. (ml)