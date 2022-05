Nackter Fahrer wird bei Unfall mit Cabriolet leicht verletzt

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Trotz kühler Temperaturen ist ein 60-jähriger betrunkener Mann splitterfasernackt in seinem Cabriolet unterwegs gewesen - und bei einem Unfall leicht verletzt worden. Warum der Mann am Dienstagabend in Wadern-Krettnich (Landkreis Merzig-Wadern) nackt Auto fuhr, war zunächst unklar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Krettnich - Demnach war er mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Blumenkübel, ein Bauzaunelement und eine Baustoffpalette gefahren, wo er zum Stehen kam. Der Mann wurde leicht verletzt. Ein entgegenkommendes Auto musste ausweichen, wurde jedoch nicht beschädigt.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,08 Promille. Zur Untersuchung und Entnahme einer Blutprobe wurde er ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Cabriolet wurde bei dem Unfall schwer beschädigt, die Schadenshöhe war zunächst unbekannt. dpa