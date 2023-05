Oben-Ohne-Baden für alle in Saarbrücker Freibädern erlaubt

Ein Badeanzug liegt auf der Umrandung eines Schwimmbeckens, dahinter ziehen Menschen ihre Bahnen. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

In Saarbrücken können alle in dieser Freibadsaison auch ohne Oberteil baden. Auf Antrag der Grünen im Stadtrat habe der zuständige Ausschuss der Landeshauptstadt eine entsprechende Änderung der Badeordnung beauftragt, teilte ein Sprecher der Stadt Saarbrücken mit. „Oben ohne“ unabhängig vom Geschlecht gelte in den vier Freibädern in Saarbrücken allerdings zunächst nur testweise in dieser Saison.

Saarbrücken - Nach der Test-Saison sollten die Erfahrungen ausgewertet und dann geprüft werden, ob diese Regelung beibehalten werden könne, sagte der Sprecher.

Seit gut zehn Jahren sei in allen Saarbrücker Freibädern bereits das Oben-Ohne-Sonnenbaden erlaubt, hieß es in der Vorlage, die vergangene Woche im Ausschuss einstimmig beschlossen wurde. Ein „Baden oben ohne“ sei bisher nicht vorgesehen gewesen. Nun werde in die Haus- und Badeordnung das „Sonnenbaden oben ohne“ durch „Baden oben ohne“ als für Kunden mögliche Optionen in die tägliche Praxis aufgenommen.

Zur Begründung hieß es im Beschluss: „Für Gäste, die weibliche Körpermerkmale aufweisen, sich jedoch diskriminiert fühlen, wenn sie die Brust beim Schwimmen bedecken müssen, ist die entsprechende Akzeptanz im Sinne "Baden oben ohne" aus unserer Sicht zumindest als Test in der Freibadesaison 2023 ebenfalls vorstellbar.“ Laut dem Sprecher muss der Stadtrat dem Beschluss nicht noch extra zustimmen. „Das wird jetzt umgesetzt“, teilte er mit.

Konflikte unter den Gästen seien mit der Neuerung „nicht final auszuschließen“, wie im Beschluss steht. Es komme daher „jederzeit auf einen angemessenen Umgang der Gäste untereinander und auf ein gutes Fingerspitzengefühl im Handling potenziell kritischer Situationen seitens unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ an. Künftig seien alternativ auch Regelungen mit ausgewiesenen „Oben-Ohne-Tagen“ denkbar. Auch in einigen anderen Städten in Deutschland ist das Oben-Oben-Schwimmen von Frauen in Bädern bereits erlaubt. dpa