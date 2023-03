Polizei ermittelt nach tödlichem Streit in Saarbrücken

Teilen

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nach einem tödlichen Streit zwischen zwei Männern in einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken am Dienstag ermittelt die Polizei nach den Hintergründen der Tat. Nach derzeitigen Erkenntnissen handele es sich bei dem Toten um einen 60 Jahre alten Betreuer des Bewohners, teilte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mit. Dieser war bei der gewalttätigen Auseinandersetzung schwer verletzt worden und sei mit „massiven Schnittverletzungen“ im Krankenhaus gestorben.

Saarbrücken - Der 54-jährige Bewohner konnte den Angaben zufolge noch nicht vernommen werden. Angaben zum Hintergrund des Streits machte die Polizei nicht. dpa