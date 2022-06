Polizist bei Einsatz in Klarenthal angeschossen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein Polizist ist am Freitag bei einem Einsatz in Saarbrücken-Klarenthal angeschossen und verletzt worden. Die Polizei rief Anwohner auf, in ihren Häusern zu bleiben. Eine Person schieße aus dem Fenster im Bereich Wilhelmstraße, teilte die Polizei über Twitter mit. „Bitte bleiben Sie in Ihren Häusern und von den Fenstern weg.“ Der Bereich ist weiträumig abgesperrt.

Saarbrücken - „Noch gibt es keine Entwarnung“, sagte eine Polizeisprecherin.

Nach Angaben der Polizei waren die Beamten vor Ort, um die Waffenbehörde der Stadt Saarbrücken im Rahmen der Amts- und Vollzugshilfe zu unterstützen. Als die Polizisten und die Mitarbeiter der Stadt bei dem 67-Jährigen eintrafen, um dessen Wohnung zu durchsuchen, habe er auf den Polizisten geschossen. Eine Polizistin sei durch umherfliegende Glassplitter verletzt worden.

Über die Schwere der Verletzung bei dem Polizisten war zunächst nichts bekannt. Er werde ärztlich behandelt, hieß es. Der 67-Jährige hat sich laut Polizei nach der Schussabgabe in seiner Wohnung verbarrikadiert. Die Waffenbehörde war am Morgen mit einem Durchsuchungsbeschlusses des Verwaltungsgerichts Saarland angerückt. dpa