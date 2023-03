Prozess gegen Pathologen wegen Falschdiagnosen

Blick auf das Landgericht Saarbrücken. © Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Der Prozess gegen einen Pathologen aus St. Ingbert, der falsche Diagnosen mit fatalen Folgen gestellt haben soll, neigt sich zum Ende: An diesem Montag (13.00 Uhr) werden nach Angaben eines Gerichtssprechers am Landgericht Saarbrücken die Plädoyers erwartet, am Mittwoch (9.00 Uhr) könnte ein Urteil gesprochen werden. Dabei zeichnet sich ein Gesamtstrafrahmen von siebeneinhalb bis acht Jahren ab.

Saarbrücken - Das hatte ein Rechtsgespräch der Beteiligten am letzten Verhandlungstag ergeben.

Die Anklage wirft dem heute 64-jährigen Deutschen Totschlag in zwei Fällen vor, wobei es in einem Fall beim Versuch geblieben sei. Konkret soll er 2019 bei den Untersuchungen in beiden Fällen einen Hautkrebs ausgeschlossen haben. Ärzte und Patienten hätten sich auf diese Diagnose verlassen und keine weiteren medizinischen Behandlungen eingeleitet. Einer der beiden Männer (Jahrgang 1952) verstarb ein Jahr später. Im anderen Fall war die bösartige Erkrankung erst bei einer erneuten Hautveränderung 2020 festgestellt worden.

Laut Anklage sei dem Pathologen bewusst gewesen, dass er aufgrund einer Suchterkrankung und Vielzahl von Proben nicht in der Lage gewesen sei, eine zutreffende Diagnosestellung zu gewährleisten.

Bereits im vergangenen Jahr war der Angeklagte aufgrund von falschen Diagnosen mit gravierenden Folgen für die Betroffenen wegen fahrlässiger Tötung, schwerer Körperverletzung sowie in drei Fällen wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt worden. Unter Einbeziehung eines vorangegangenen Urteils unter anderem wegen Betrugs und Bestechung hatte die Gesamtfreiheitsstrafe bei fünf Jahren und drei Monaten gelegen. Die Entscheidung ist inzwischen rechtskräftig. dpa