Rehlinger bezweifelt faire Entscheidung von Ford

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger lächelt. © Harald Tittel/dpa/Archivbild

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) bezweifelt, dass der Autokonzern Ford fair über die Zukunft des Ford-Werkes in Saarlouis entscheidet. „Ich bin heute der festen Überzeugung, dass es uns gelungen ist, das bessere Angebot auf den Tisch zu legen“, sagte sie am Mittwoch im Plenum des Saar-Landtages. Sie bezog sich auf den von Ford organisierten Bieterwettbewerb zwischen dem Standort Saarlouis und dem spanischen Valencia für die Produktion eines neuen Elektroautos.

Saarbrücken - Sollte die für Mittwoch angekündigte Entscheidung des Ford-Managements - wie von Experten erwartet - für Valencia ausfallen, so ist die Zukunft von insgesamt etwa 6000 Arbeitsplätzen im Saarland ab 2025 ungewiss.

Rehlinger sagte, sie habe „Zweifel, ob wir uns in diesem fairen Verfahren je befunden haben“, bei dem die Wirtschaftlichkeit wirklich das entscheidende Kriterium sei. Das Saarland habe Ford zuletzt ein „ausformulierte, erklärtes, konkretisiertes“ Paket für den Erhalt des Standortes Saarlouis vorgelegt. Dieses habe sich „in einer Größenordnung, die näher an einer Milliarde als an 500 Millionen Euro liegt“ bewegt. Man habe auch dieses Paket gerne erklären wollen: „Wir hatten nur den Eindruck, manchmal wollte es niemand wissen. Ich hatte den Eindruck, man wollte gar nicht genau hören, was wir alles im Gepäck haben, weil es vielleicht Vorfestlegungen stört.“

Die Ministerpräsidentin bedauerte, Ford sei auch nicht auf das Angebot eingegangen, von einem unabhängigen Wirtschaftsinstitut nachrechnen zu lassen, welcher Standort der bessere sei. „Ich finde, das wirft kein gutes Licht auf das Management, um es mal sehr vorsichtig zu sagen. Denn dadurch drängt sich tatsächlich die Vermutung auf, dass dieses Verfahren nie fair angelegt war.“ Es habe sich möglicherweise um ein „Scheinverfahren“ gehandelt, um eine „bereits im Vorfeld getroffene Entscheidung zu legitimieren“.

Rehlinger betonte, die Regierung habe stets für die Arbeitsplätze in Saarlouis gekämpft. „Gerne und am liebsten mit und bei Ford. Aber wenn nicht Ford, dann kämpfen wir trotzdem um diese Arbeitsplätze, denn die Menschen bleiben die gleichen.“ Falls es nicht mehr mit Ford gehe, dann „sollten wir uns nicht klein machen und sollten uns viel auch für die Zukunft zutrauen“.

„Man kann sicher sagen, dass wir uns momentan in einer etwas schwierigeren Etappe befinden. Aber wir sind nicht am Ende der Frage angelangt, ob am Ende im Saarland Strukturwandel ein weiteres Mal erfolgreich gestaltet werden kann.“ dpa