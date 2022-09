Rehlinger erwartet Entlastungspaket für kleinere Unternehmen

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. © Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Im Anschluss an das jetzt angekündigte dritte Entlastungspaket sollten nach Einschätzung der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger auch gezielte Hilfen für kleinere Unternehmen in den Blick genommen werden. „Wenn sich die Situation weiter verschärft, werden wir erneut handeln müssen“, sagte die SPD-Politikerin der „Rheinischen Post“ (Mittwoch).

Saarbrücken/Düsseldorf - „Dann müssen wir den Mittelstand in den Fokus rücken.“

Die jetzt mit dem dritten Paket zu schließende Lücke bei Rentnerinnen und Rentnern dürfe die Bundesregierung nicht bei Bäckerbetrieben und anderen aufreißen, sagte die Regierungschefin in Saarbrücken. „Es braucht dann gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen weitere Entlastungen.“

Das am vergangenen Wochenende beschlossene dritte Entlastungspaket lasse noch wichtige Detailfragen ungeklärt, sagte Rehlinger. Hier wollten die Länder auf einer Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mitreden. Es sei auch richtig, einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket auf den Weg zu bringen. „Aber Länder mit klammer Kasse können da nicht automatisch vor Freude in die Hände klatschen.“ So habe das Saarland an keiner Stelle Geld übrig. Rehlinger erwartet daher noch „intensive Gespräche mit dem Bund“. dpa