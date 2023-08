Rehlinger erwartet von Koalition bessere Länder-Einbeziehung

Anke Rehlinger (SPD), Ministerpräsidentin des Saarlandes. © Harald Tittel/dpa

Vor der Kabinettsklausur der Bundesregierung hat die saarländische Ministerpräsidentin das Verhalten der Ampel-Regierung kritisiert. Auch zum Industriestrompreis hat sie eine Meinung.

Saarbrücken - Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat mit Unverständnis auf die Vorgehensweise der Bundesregierung in Sachen Wachstumschancengesetz reagiert. Zwar halte sie es per se für richtig, dass auch die Bundesregierung darüber nachdenke, was man zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage tun könne. „Aber der Umstand, dass die Länder und die Kommunen zwei Drittel dieser Ideen finanzieren sollen und niemand mit uns ernsthaft darüber redet, ist schon befremdlich“, sagte sie am Dienstag beim Sommergespräch mit Journalisten in Saarbrücken.

Dies kritisierte sie auch vor den Erfahrungen mit den Corona-Hilfsprogrammen, die bereits wesentlich von den Ländern finanziert worden seien und man sich danach zugesagt habe, „dass wir so nicht mehr miteinander umgehen wollen“.

Mit Blick auf die Koalitionsklausur in Meseberg bekräftigte Rehlinger zudem ihre Forderung nach einem Industriestrompreis, der maßgeblich für den Wirtschaftsstandort im Saarland sei, weil er die dringend notwendige Wettbewerbsfähigkeit ermögliche.

Positiv bewertete die Ministerpräsidentin die grundsätzliche Einigung der Ampel-Koalition auf eine Kindergrundsicherung. „Natürlich sind 2,5 Milliarden nicht 12 Milliarden, trotzdem schafft man jetzt einen Systemwechsel“, sagte sie. Auch das Zugänglichmachen von staatlichen Leistungen habe ihrer Meinung nach etwas mit sozialer Gerechtigkeit zu tun, indem man es vereinfache und entbürokratisiere.

Im Übrigen werde es mehr Geld kosten, was noch nicht eingepreist sei, wenn jetzt mehr Menschen Anträge auf Unterstützung stellten, die sich vorher abgeschreckt gefühlt hätten. Es ist laut Rehlinger auch ein Zeichen, wenn ein Sozialstaat nicht erst einmal „als Bürokratiemonster den Bürgern entgegentritt, sondern einfach mal ein bisschen freundlicher die Hand reicht zur Hilfe.“ dpa